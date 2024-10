Floa e Uatp: accordo per il Buy Now, Pay Later

Universal Air Travel Plan (Uatp), rete globale che consente alle organizzazioni di semplificare i processi di pagamento nel settore travel, ha stretto una partnership con Floa, filiale di Bnp Paribas, che renderà disponibili per il suo network le soluzioni di pagamento ‘Buy Now, Pay Later’ (Bnpl). Si tratta di una forma flessibile di finanziamento a breve termine che consente ai consumatori di suddividere il pagamento in 3 o 4 rate nell’arco di 90 giorni.

“I viaggi - spiega Marc Lanvin, vicedirettore generale di Floa - sono uno dei casi d’uso più comuni per i pagamenti dilazionati e sia Floa che Uatp hanno l’esperienza necessaria per diventare leader nella proposta di soluzioni Bnpl agli operatori del settore travel con sede in Europa”.

La piattaforma Uatp è stata progettata per consentire l’implementazione di nuovi provider di metodi di pagamento attraverso un’unica integrazione, utilizzando le connessioni e le tecnologie esistenti, con minor impiego di tempo e risorse.

Le soluzioni Bnpl hanno guadagnato popolarità tra i consumatori, inducendo gli esercenti di vari settori e mercati a considerare la possibilità di includerla come opzione di pagamento. Secondo il Fis-Worldpay Global Payments Report 2024, il valore delle transazioni Bnpl è aumentato del 18% a livello globale tra il 2022 e il 2023, con un tasso di crescita annuale (Cagr) del 9% previsto fino al 2027. Il recente studio Floa, realizzato in collaborazione con Kantar, ha rivelato che il 68% degli europei ha già effettuato acquisti a rate e pagamenti dilazionati Bnpl e il 40% utilizza questa opzione almeno otto volte all’anno. Inoltre, il 38% dei consumatori europei che utilizzano il Bnpl lo ha utilizzato per le spese di viaggio. Questo strumento di pagamento è diventato un vero e proprio motore di crescita per gli esercenti in Europa, dato che un utente su due sarebbe disposto a cambiare insegna pur di beneficiare di questa opzione (54%).

Attualmente Floa conta più di quattro milioni di utenti ed è presente anche in Italia, Portogallo, Spagna e Belgio con piani di espansione in Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi.