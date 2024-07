Evolution Travel, un nuovo portale per i viaggi in Cina

Un portale completamente rinnovato per una destinazione che, archiviata la pandemia, torna a riaprirsi al turismo internazionale. Evolution Travel lancia il nuovo sito dedicato ai viaggi in Cina.

Il restyling del portale è stato curato dai consulenti del t.o. Emilio Zanetti, Valeria Silvestrini e Giancarlo Vetrugno.

Nel nuovo sito una ricca offerta di tour di gruppo con guide in italiano, da 7 a più giorni. “Il viaggio più richiesto è quello guidato, in quanto ci sono difficoltà obiettive, dalle modalità di pagamento che spesso avvengono solo tramite alcune app, alla necessità di iscriversi per svolgere alcune visite, alle prenotazioni che talvolta sono solo in lingua cinese - spiega Zanetti -. La Cina è super tecnologica e ci sono diversi aspetti da conoscere, ma gran parte della popolazione non parla l’inglese o altre lingue occidentali, in quanto tutto si è evoluto molto in fretta”.

L’offerta

Tra le soluzioni, un tour classico di circa 8 o 9 giorni che comprende la visita a Pechino, con tappa a Xi’an e Shanghai; un itinerario che fa tappa a Guilin. Ma anche proposte insolite, come un itinerario alla scoperta del Parco forestale nazionale di Zhangjiajie, conosciuto come la foresta del film Avatar, situato nella provincia di Hunan; o il tour lungo la Via della Seta terrestre.

Ricca anche l’offerta di collegamenti diretti dalla Penisola. “Da Roma e Milano ci sono tantissimi voli diretti per la Cina: Pechino, Xi’an, Shanghai, Chengdu, Wuhan, Hangzhou nel Milione di Marco Polo, Shenzhen, città che si trova di fronte ad Hong Kong, il più grande distretto industriale tessile per la Cina” sottolinea Zanetti.