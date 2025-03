Hurtigruten stringe una partnership con Discover the World

Hurtigruten ha stretto un accordo con Discover the World, nominandolo come suo rappresentante per alcuni mercati in Europa e Medio Oriente.

Questa partnership è in linea con la strategia di crescita commerciale di Hurgruten, per espandersi in nuovi mercati internazionali offrendo una varietà di itinerari lungo la costa norvegese, tra cui viaggi panoramici, crociere per l’aurora boreale e prenotazioni da porto a porto.

“Siamo felici di avviare questa partnership con Discover the World, poiché ci consente di portare la bellezza della costa norvegese a un numero ancora maggiore di viaggiatori in questi mercati dinamici - ha affermato Iain Powell, v.p. sales and marketing di Hurtigruten -. Siamo certi che questa collaborazione porterà ad nuova crescita e ispirerà nuovi esploratori a scoprire i tesori costieri della Norvegia”.

Aiden Walsh, head of development - global di Discover the World, ha aggiunto: “Siamo lieti di far crescere la nostra partnership con l’offerta di Hurtigruten”.