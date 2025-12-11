TTG Italia
Msc World Atlantic: al via le vendite per la nuova ammiraglia

Sono aperte le vendite per la prossima ammiraglia di Msc Crociere, la World Atlantic, che entrerà in flotta nel novembre del 2027. Quarta nave della World Class, effettuerà itinerari di 7 notti con partenza da Port Canaveral tra Caraibi occidentali e orientali con puntate alla Ocean Cay Msc Marine Resort.

“Il posizionamento di MSC World Atlantic da Port Canaveral, Orlando, sottolinea il nostro impegno nell’offrire agli ospiti statunitensi e internazionali le nostre navi più all’avanguardia – sottolinea il ceo Gianni Onorato -, con Port Canaveral che è oggi un hub centrale con collegamenti comodi per ospiti provenienti da tutto il mondo. Come per ogni nostra nuova nave, la nuova ammiraglia offrirà caratteristiche, ambienti e attrazioni innovative per garantire un’esperienza senza pari nei Caraibi”.

Sulla scia delle sue navi gemelle, World Europa, World America e World Asia, World Atlantic offrirà sette distretti a bordo, ognuno con un’atmosfera, servizi ed esperienze progettate per arricchire il soggiorno degli ospiti. Per gli amanti dell’adrenalina, previste attrazioni come Cliffhanger, l’altalena sospesa sull’acqua che solleva i passeggeri a 50 metri sopra l’oceano, oltre a numerose nuove esperienze che saranno svelate presto.

