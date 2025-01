Volonline, Deli: “Con EasyHotelXML un’attività in crescita costante”

Il gruppo Volonline spinge sull’internazionalizzazione delle attività. Lo sviluppo in quest’ambito passa da EasyHotelXML, il broker alberghiero online di proprietà del gruppo distribuito esclusivamente a tour operator, Ota e bed banks in Italia e nel mondo.

“EasyHotelXML, nata come storage e webservice dei contratti diretti e delle connessioni di Volonline Group con channel manager, dmc, Ota e bed banks, sta crescendo esponenzialmente con una media del 15% ogni mese e guadagnando quote di mercato come broker online per la vendita di camere alberghiere e servizi tramite XML sia in Italia sia all’estero” ha spiegato Luigi Deli, ceo e founder di Volonline.

“La crescita esponenziale e il rapido sviluppo sono possibili grazie ad accordi di cross selling con molti dei fornitori storici, ma anche ad accordi distributivi con alcune software house – ha aggiunto Luca Adami, brand general manager della business unit -. Oggi EasyHotelXML è di fatto la piattaforma xml per l’internazionalizzazione di Volonline Group e ricopre un ruolo strategico per tutto il gruppo in quanto il potere d’acquisto che genera contribuisce fortemente alla competitività del prodotto hotel e non solo”.

“Nel 2024, il 25% delle vendite sono state rappresentate da ota e tour operator italiani, mentre il 75% proveniva dall’estero. Il prenotato del 2025, che è già superiore a tutto l’anno passato, vede al momento un trend di crescita dell’11% in Italia e del 89% all’estero. A meno di due anni dalla nascita EasyHotelXML ha già raggiunto il break even, con uno share del 6% del giro d’affari del gruppo. L’obiettivo del 2025 è superare il 10% di share del giro d’affari di Volonline Group. La presenza di EasyHotelXML a Fitur è finalizzata a consolidare la clientela spagnola e sudamericana, mentre a Itb l’obiettivo è consolidare il posizionamento in termini di incoming e per un confronto con i mercati sui quali abbiamo maggiori potenzialità di crescita” ha chiuso Adami.