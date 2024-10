A gennaio la riapertura di W Maldives sull’atollo di Ari Nord

Riaprirà il prossimo mese di gennaio al termine di un ampio restyling il W Maldives, uno dei complessi più rinomati dell’arcipelago aperto circa vent’anni fa e che ora fa da capofila alla revisione degli hotel a marchio W.

“Situato sull'isola di Fesdu, nell'atollo di Ari Nord, a soli 25 minuti di idrovolante da Malé – evidenzia la società -, la riapertura del W Maldives presenta 77 ville rinnovate sull'acqua e sulla spiaggia, che fondono la vita interna ed esterna attraverso l'uso armonioso del design bio-boho. Le ville sono state rinnovate con lussuosi spazi esterni, che offrono collegamenti senza soluzione di continuità con la bellezza naturale circostante”.

In aggiunta W Maldives introdurrà una serie di iniziative sotto il segno della sostenibilità per ridurre al massimo l’impatto sull’ambiente come l'eliminazione delle bottiglie di plastica monouso e dei servizi, l'installazione di un impianto di biogas per riciclare i rifiuti alimentari in fertilizzanti organici e gas metano e una piantagione interna di erbe e frutta pianificata per promuovere l'autosufficienza entro la fine del 2025.