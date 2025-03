Air France svela la sua nuova suite La Première, che verrà introdotta su una selezione di velivoli Boeing 777-300ER nei prossimi mesi. Il primo volo della suite sarà sull’aereo Épernay, che decollerà in primavera e volerà verso New York-JFK. Altre destinazioni, tra cui Los Angeles, Singapore e Tokyo-Haneda, saranno aggiunte durante la stagione estiva del 2025. “Il lancio della nostra nuova esperienza La Première è un passo importante nella nostra roadmap strategica - ha dichiarato Benjamin Smith, presidente di Air France e ceo del gruppo Air France-KLM -. Continuiamo a investire in prodotti all'avanguardia per i nostri clienti in ogni fase del loro viaggio, con l'obiettivo di posizionare Air France al livello più alto su scala mondiale. Con una nuova esperienza privata a terra presso l'aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle e una suite La Première a bordo completamente riprogettata, questa nuova esperienza rappresenta veramente la massima espressione del viaggio. Andando avanti, renderemo disponibile questo nuovo prodotto su più aeromobili per più destinazioni, a testimonianza del nostro impegno per l'eccellenza”. Le caratteristiche Sviluppata in tre anni, la nuova suite La Première di Air France presenta un design unico e completamente adattabile, costituito da un sedile e una chaise longue che si trasformano in un letto completo.

Il sedile si adatta alle diverse fasi del volo: decollo, atterraggio, modalità pranzo o relax. Di fronte al sedile, la chaise longue offre il luogo perfetto per distendersi rimanendo seduti, ideale per leggere o guardare un film. Per il massimo comfort durante il sonno, si estende in un letto completamente piatto che misura due metri di lunghezza e 75 centimetri di larghezza. Ogni suite offre uno spazio privato totale di quasi 3,5 metri quadrati, fornendo il 25% di spazio in più rispetto alla cabina attuale, ed è chiusa da una spessa tenda dal pavimento al soffitto per una privacy completa e un'atmosfera tranquilla. Le suite laterali vantano cinque finestre, una caratteristica esclusiva di Air France. Le suite adiacenti al centro della cabina permettono di viaggiare insieme mantenendo la privacy grazie a una partizione scorrevole elettrica a tutta altezza.

Per creare un maggiore senso di spazio, i compartimenti superiori sono stati sostituiti con ripostigli a livello del pavimento. Un grande cassetto scorrevole può ospitare fino a due valigie a mano, mentre un secondo cassetto sotto la chaise longue offre spazio per le calzature. Un compartimento personale con uno specchio retroilluminato è disponibile vicino al sedile per gli effetti personali, insieme a un guardaroba individuale. Dal punto di vista tecnologico, ogni ospite gode di due schermi 4K da 32 pollici; vengono fornite cuffie con cancellazione del rumore, e i passeggeri possono anche collegare le loro cuffie personali tramite Bluetooth. La suite è dotata di prese elettriche da 110V/220V, porte USB-A e USB-C, stazioni di ricarica wireless e supporti dedicati per smartphone o tablet. Il wifi gratuito è disponibile durante tutto il viaggio. Presto, Air France introdurrà un nuovo servizio di connettività ultra-veloce su tutta la sua flotta.