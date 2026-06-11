Lefay e Marriott International, siglata la joint venture

Arriva la joint venture che dà ufficialità all’annuncio di qualche mese fa sull’ingresso di Lefay Resorts & Residences nel mondo Marriott International. Il completamento dell’operazione, con una joint venture con la famiglia Leali, porta il marchio di lusso dedicato al benessere all’interno del portafoglio del gigante dell’hotellerie, e rappresenta un passaggio significativo nella strategia di Marriott per rafforzare la propria presenza nel segmento wellness, introducendo Lefay come primo brand interamente dedicato al benessere di lusso.

L’integrazione dovrebbe essere completata entro la fine del 2026.

Fondata in Italia nel 2006 da Domenico Alcide e Liliana Leali, Lefay è riconosciuta per l’unicità delle strutture, situate in contesti naturalistici di grande bellezza, e per l’esclusivo Lefay Spa Method, che unisce la ricerca scientifica al concetto orientale di benessere olistico.

Ad oggi, il portafoglio comprende due resort riconosciuti a livello mondiale, rispettivamente sul Lago di Garda e fra le Dolomiti e tre proprietà in fase di sviluppo, in Toscana, nel Sud Italia e nelle Alpi Svizzere.

La joint venture detiene il marchio Lefay e i relativi asset di proprietà intellettuale, mentre gli asset immobiliari situati in Italia continueranno a essere di proprietà dei fondatori. I resort Lefay saranno gestiti dalla nuova joint venture tramite contratti di management a lungo termine. Marriott sosterrà la crescita del marchio attraverso le proprie piattaforme globali di sviluppo, sales, marketing e distribuzione, preservando al contempo l’identità di Lefay e il suo approccio unico al benessere.

Le strutture Lefay saranno prenotabili sulle piattaforme digitali di Marriott e parteciperanno al programma fedeltà Marriott Bonvoy.