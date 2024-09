The World’s 50 Best Hotels: 4 i protagonisti italiani

Sono 4 gli hotel italiani che sono entrati nella classifica dei The World 50 Best Hotels. E uno di questi ottiene la piazza d’onore.

La graduatoria del 50 Best appena uscita incorona come migliore hotel del mondo il Capella Bangkok, rendendo ancora più atteso lo sbarco del brand in Italia, previsto nei prossimi anni.

Al secondo posto, vincitore anche del premio per il Best Boutique Hotel 2024, il primo italiano: Passalacqua, sul Lago di Como, il progetto di Valentina De Santis che continua a collezionare riconoscimenti a livello mondiale.

Terza piazza per il Rosewood Hong Kong e quarta per il Cheval Blanc di Parigi.

Gli altri italiani presenti in classifica, che mettono in evidenza il valore del nostro Paese dal punto di vista dell’hospitality di lusso, sono il Four Seasons Firenze, un grande classico, Borgo Santandrea, uno dei più giovani protagonisti dell’ospitalità di lusso nella Costiera Amalfitana, e il Castello di Reschio del conte Benedikt Bolza, struttura avvolta dal verde dell’Umbria.