Tivoli Palazzo 1880 Lecce punta su wellness e territorio

Tivoli Palazzo 1880 Lecce Hotel amplia l’offerta benessere e rafforza il legame con il territorio. Aperto il 9 aprile 2026, registra “un’occupazione media intorno al 40% - spiega Angelica Pantaleo, marketing, communication & sales manager -. I nostri mercati di riferimento sono USA, Brasile, Italia e UK”, seguiti da Argentina, Spagna e Francia.

L’alta stagione si concentra tra maggio e inizio luglio e tra settembre e ottobre. A ottobre è attesa la nuova Presidential Suite with Private Spa, ricavata nella precedente spa. L’attuale area wellness occupa l’ex cava del vino: 200 mq con piscina indoor di 6x4 metri, sauna, bagno turco, doccia emozionale, relax, tisaneria e due cabine per massaggi singoli e di coppia.

I trattamenti utilizzano prodotti pugliesi Physio Natura, con frutti locali. “Stiamo pensando a collaborazioni sempre più legate al territori”», dalle partnership con Stella e Maglio all’artigianato. Altre novità, anche strutturali, arriveranno nel 2027.