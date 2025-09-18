Spirit Airlines taglia rotte e personale

Arrivano nuovi segnali negativi da Spirit Airlines, nuovamente in Chapter 11 dopo il primo tentativo, che non è riuscito a risolvere la situazione finanziaria della compagnia. In una nota ai dipendenti il ceo Dave Davis avrebbe infatti annunciato un drastico taglio dell’offerta a partire dal mese di novembre, accompagnato però anche da una riduzione del personale.

Secondo quanto riportato da cnbc.com, i nuovi tagli indicano come la compagnia aerea stia pensando al suo programma a breve termine mentre cerca di ridurre i costi. Il vettore low-cost in difficoltà è in trattative con fornitori e lessor e sta valutando le dimensioni della sua flotta, mentre cerca di ridimensionarsi per trovare una base più stabile, ha specificato Davis.

Quando Spirit è uscita dalla bancarotta a marzo, i suoi leader speravano di trovare una situazione finanziaria più stabile. Ma il vettore ha evitato grandi cambiamenti nel processo e si è invece concentrato su un accordo con i propri obbligazionisti, che ha scambiato quasi 800 milioni di dollari di debito in cambio di capitale, ed è stato accolto dopo la bancarotta con costi persistentemente più elevati e una domanda di viaggi domestici più debole del previsto.