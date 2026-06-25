TTG Agenzie - Qual è il principale nemico delle agenzie di viaggi e dei consulenti oggi?

A mio avviso, il principale nemico delle agenzie di viaggi e dei consulenti oggi non è il web né l’intelligenza artificiale, ma la percezione distorta del valore della consulenza professionale.

Siamo vittime di un pregiudizio ancora molto diffuso: l’idea che rivolgersi a un’agenzia comporti necessariamente una spesa maggiore rispetto al fai da te. Spesso l’agenzia viene percepita come un costo superfluo, quando invece molte volte riesce a offrire soluzioni competitive e dietro ogni proposta ci sono esperienza, studio, aggiornamento continuo, conoscenza delle destinazioni e dei fornitori, capacità di problem solving e assistenza prima, durante e dopo il viaggio.

Per questo motivo ritengo che la vera sfida del nostro settore non sia combattere la tecnologia, ma far comprendere il valore della professionalità, dell’esperienza e della consulenza. Dobbiamo riuscire a far percepire il consulente di viaggi non come un semplice intermediario, ma come un punto di riferimento affidabile, una figura di fiducia a cui rivolgersi ogni volta che nasce il desiderio di partire.

Le agenzie e i consulenti che sapranno affermarsi come punti di riferimento per i propri clienti continueranno a essere una risorsa indispensabile anche in un mercato sempre più digitale, competitivo e in continua evoluzione.

Marina Rossi - Consulente per Viaggiare CartOrange

Il futuro delle agenzie di viaggi sarà uno dei temi centrali a TTG Travel Experience: resta sintonizzato per scoprire tutte le novità!