La prima stagione ai Caraibi per Aman at Sea

Arriva il programma della prima stagione caraibica di Aman at Sea. Amangati navigherà fra i porti e gli arcipelaghi delle Antille dal 21 novembre 2027 al 2 gennaio 2028, dopo aver terminato la stagione inaugurale estiva del 2027 nel Mediterraneo.

La stagione autunnale si compone di tre itinerari regionali: le Isole Sottovento, le Isole Sopravento e i Caraibi Olandesi, con alcune partenze che si estendono fino al periodo delle festività natalizie.

Le crociere nelle Isole Sottovento aprono la stagione con tre itinerari consecutivi attraverso l'arco settentrionale delle Antille, dal placido porto di Gustavia a Saint Barthélemy ai dolci ritmi di Saint Kitts e Nevis. Le tappe a Barbuda per una giornata dedicata al porto turistico, Jost Van Dyke e Virgin Gorda nelle Isole Vergini britanniche, Philipsburg a Saint Maarten, la quiete vulcanica di Saba, Little Bay a Montserrat e una giornata in spiaggia a Prickly Pear Cay al largo di Anguilla, completano i viaggi.

Le crociere nelle Isole Sopravento, con partenza rispettivamente da Saint John's e Bridgetown alle Barbados, portano gli ospiti a Sud attraverso le Îles des Saintes in Guadalupa, Portsmouth a Dominica, Anse d'Arlet in Martinica e Soufrière a Saint Lucia, ai piedi dei Pitons ricoperti di foresta pluviale. Le successive tappe a Canouan nelle Grenadine e Saint George's a Grenada completano un itinerario attraverso alcune delle coste più note della regione.

Le crociere nei Caraibi olandesi presentano itinerari da Bridgetown e Oranjestad che percorrono le isole ABC dei Caraibi meridionali: Aruba, Bonaire e Curaçao. Le spiagge incontaminate e i giardini di corallo di Bonaire, il lungomare dai colori pastello di Willemstad e le isole disabitate di Tobago Cays nelle Grenadine, rappresentano l'estremità meridionale della stagione. Il primo capitolo caraibico di Amangati si conclude con una festa di Capodanno riservata in un resort privato a Nevis, per un ancoraggio di due notti a cavallo tra la fine del 2027 e l'inizio del 2028.

Per tutta la stagione, gli itinerari sono plasmati dalla stessa filosofia che ha caratterizzato i viaggi inaugurali di Amangati nel Mediterraneo: partenze in tarda serata, soste notturne e una preferenza per gli ancoraggi rispetto agli ormeggi. A terra, un programma attentamente studiato di esperienze culturali, culinarie e naturalistiche è completato da esplorazioni su misura.

L’inizio della stagione caraibica sarà preceduto dalla prima traversata atlantica di Amangati. Sarà un viaggio di tredici notti che porta gli ospiti attraverso Cadice, prosegue verso l'isola azzorriana di Ponta Delgada e attraverso la tranquillità del mare aperto, fino a quando l'arco caraibico si profilerà all'orizzonte ad Antigua. La traversata atlantica sarà un viaggio incentrato sul benessere, plasmato dal ritmo costante del mare, dal potere rigenerante della quiete e dalla visione olistica di Aman.