CTI e il business travel che si evolve: “Serve una visione integrata”

Il business travel si evolve: oggi le aziende chiedono al travel management non solo la gestione operativa, ma una visione integrata dei programmi di viaggio. “La tecnologia abilita efficienza - spiega Loretta Bartolucci, Global Commercial Director di CTI - Cisalpina Tours International - , ma sono integrazione e gestione a fare la differenza, garantendo continuità operativa, controllo dei costi e rispetto delle policy. Cresce, dunque, il ruolo della consulenza attraverso un supporto personalizzato, con assistenza H24, gestione di itinerari complessi e cura dei profili executive”.

E qui entra in gioco CTI le cui peculiarità, secondo Bartolucci, sono la flessibilità e la capacità di governare la complessità, trasformandola in un’esperienza fluida. “CTI - aggiunge - diventa il punto di riferimento capace di unire strumenti, fornitori e servizi mantenendo l’attenzione sul viaggiatore”.