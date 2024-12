Dura presa di posizione da parte delle associazioni di categoria del settore turistico in merito al nuovo decreto sugli Ncc, per il quale i lavoratori della categoria oggi hanno indetto una giornata di sciopero. In una nota congiunta a firma di Aiav, Cna Turismo, Aidit Confindustria, Assoviaggi Confesercenti, Fto - Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio e Maavi Conflavoro Pmi le associazioni evidenziano come “con il nuovo decreto sugli Ncc, l’Italia introduce limitazioni che compromettono gravemente questi servizi, penalizzando l’intera filiera del turismo”.

Nel comunicato si ribadisce poi come “questo provvedimento preclude ad agenzie di viaggi e tour operator la possibilità di stipulare contratti di durata con vettori Ncc regolarmente autorizzati, limitando inspiegabilmente l’esercizio del diritto di impresa. I servizi Ncc sono spesso integrati in pacchetti turistici che includono non solo il trasporto, ma anche alloggi, ristoranti, guide turistiche e ingressi a siti culturali, fondamentali per l’intera filiera”.

Esprimendo forte contrarietà a provvedimenti normativi che danneggiano il turismo italiano le associazioni ricordano inoltre che il provvedimento “contraddice anche le iniziative promosse dal Ministero del Turismo e dagli operatori del settore per incentivare un turismo sostenibile e la valorizzazione di destinazioni meno conosciute, spesso raggiungibili solo tramite mezzi privati”.