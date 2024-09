eDreams Odigeo: “Possibilità di scelta e flessibilità sempre più cruciali nei processi di prenotazione del viaggio”

La possibilità di scelta e la flessibilità in fase di prenotazione sono sempre più centrali nei processi di pianificazione dei viaggi. Da una nuova ricerca commissionata da eDreams ODIGEO emerge come il 92% degli utenti italiani preferisca poter confrontare e combinare più opzioni di viaggio all’offerta di un unico fornitore.

In generale, solo il 3% dei consumatori dichiara di non considerare più compagnie aeree e hotel prima di effettuare una prenotazione, un dato in calo dell’82% rispetto al 17% registrato nel 2021. Segno che i consumatori di oggi sono desiderosi di trovare opzioni di viaggio che si adattino meglio ai loro itinerari e ai loro budget, riflettendo una forte preferenza nei confronti di flessibilità e valore.

“Gli utenti non solo apprezzano la scelta, ma la richiedono e se l’aspettano – rimarca Dana Dunne, ceo di eDreams ODIGEO -. Un secolo fa, offrire ‘qualsiasi colore di auto purché fosse nero’ poteva essere sufficiente, ma questo non regge nel mondo digitale frenetico di oggi. Quest’ultima ricerca di mercato conferma che l’industria dei viaggi non fa eccezione: i viaggiatori di oggi non si accontentano più delle opzioni limitate di una sola compagnia aerea o catena alberghiera, ma cercano la libertà di esplorare e confrontare l’intero mercato globale dei viaggi e di personalizzare i loro viaggi in base alle loro preferenze uniche. L’era digitale ha reso possibile questo cambiamento, modificando per sempre il loro comportamento. Ecco perché si rivolgono a piattaforme che possono offrire quest’esperienza ampia e flessibile”.

Lo confermano anche le modalità di booking registrate su eDreams ODIGEO, con un incremento nelle prenotazioni che includono voli che combinano più vettori pari al 105% rispetto al 2021.

Ciò indica che gli utenti stanno prendendo decisioni più strategiche, orientate al valore, ponderando attentamente fattori come il rapporto qualità-prezzo, la flessibilità e la convenienza. Questo cambiamento verso la personalizzazione consente ai viaggiatori di ottimizzare ogni aspetto del loro viaggio. Si muove così verso un’industria dei viaggi guidata dai consumatori.

“Guardando al futuro - conclude Dunne -, questa tendenza continuerà a crescere in tutte le sfere della nostra vita, compresi i viaggi, con i progressi della tecnologia che daranno sempre più ai consumatori la possibilità di prendere decisioni informate e personalizzate. In qualità di rivenditori indipendenti di prodotti e servizi di viaggio, vantiamo una posizione esclusiva per soddisfare questa domanda, offrendo un punto di riferimento per i viaggiatori che vogliono avere l’intero mercato a portata di mano”.