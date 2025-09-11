TTG Italia
Air Europa raddoppia le frequenze su Santo Domingo per Natale

Due voli al giorno per la Repubblica Dominicana nelle festività natalizie per Air Europa. Il vettore, infatti, ha deciso di incrementare l’offerta sul volo che collegherà Madrid-Barajas a Santo Domingo tra il 18 dicembre e il 31 gennaio 2026.

Alle attuali connessioni si aggiungeranno un volo giornaliero da Madrid alla capitale dominicana alle ore 11:30 e un altro da Santo Domingo verso la Spagna alle ore 17:30. In questo modo, i clienti della compagnia avranno più opzioni per pianificare i propri viaggi, grazie alla disponibilità di circa 27.000 posti sulla rotta tra metà dicembre e fine gennaio.

L’operativo su questa rotta viene effettuato con aeromobili Boeing 787.

Air Europa consolida così il proprio impegno nella regione, dove è già la compagnia europea con il maggior numero di frequenze operate. Oltre ai voli per Santo Domingo, infatti, offre cinque collegamenti settimanali per Punta Cana e altri due per Santiago de los Caballeros, capitale della regione del Cibao.

