Glasgow: in aeroporto il nuovo assistente virtuale basato sull’IA

L’aeroporto di Glasgow ha lanciato ufficialmente un assistente digitale basato sull’intelligenza artificiale, fornito da Hello Lamp Post, per semplificare l’esperienza di viaggio dei passeggeri durante il periodo delle festività natalizie..

La nuova tecnologia basata sull’IA è ora attiva in tutto l’aeroporto ed è progettata per fornire informazioni in tempo reale e migliorare la navigazione all’interno del terminal 24 ore su 24.

Come riporta Travelmole, l’assistente digitale è stato inizialmente introdotto come parte di una sperimentazione di accessibilità all’inizio di quest’anno in collaborazione con Connected Places Catapult. La sperimentazione ha mostrato una riduzione del 50% delle richieste ricevute dal personale del servizio clienti e l’aeroporto di Glasgow ha così deciso di collaborare con Hello Lamp Post per perfezionare e ampliare le funzionalità dello strumento.

Accessibile tramite qr code specifici per ogni posizione, l’assistente digitale funge da concierge personale, offrendo informazioni aggiornate sui voli, assistenza alla navigazione e supporto personalizzato ai passeggeri.

Lo strumento mira a semplificare il viaggio e a creare un’esperienza inclusiva per tutte le esigenze di accessibilità. L’anno scorso l’aeroporto di Glasgow ha accolto oltre 110mila passeggeri con mobilità ridotta, ottenendo la valutazione più alta dal rapporto annuale sull’accessibilità della Civil Aviation Authority.

Jamie Loudon, responsabile del gruppo operational solutions presso l’aeroporto di Glasgow, ha affermato: “Siamo orgogliosi di offrire un servizio eccellente alle decine di migliaia di passeggeri con assistenza speciale che ogni anno transitano nei nostri terminal. Collaborare con Connected Places Catapult all’inizio di quest’anno si è rivelato prezioso per implementare questa tecnologia all’avanguardia in tutto l’aeroporto e per tutti i passeggeri”.

Tiernan Mines, co-fondatore e ceo di Hello Lamp Post, ha aggiunto: “Siamo lieti che il successo della nostra sperimentazione iniziale abbia portato al lancio completo della nostra piattaforma all’aeroporto di Glasgow”.