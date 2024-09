Qatar Airways scommette sull’Africa e allarga la sua rete di partecipazioni. Il vettore della monarchia di Doha ha acquistato il 25% di Airlink, compagnia sudafricana basata a Johannesburg (è la quota massima, per un investitore straniero, permessa dal Governo sudafricano) così da aumentare la propria forza di collegamento in un continente strategico, “che rappresenta il 18% della popolazione mondiale, ma al suo interno è poco servito” ha commentato il ceo di Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer.

Le mosse della compagnia

Qatar Airways è anche in procinto di acquisire una partecipazione della compagnia di Stato del Ruanda e nello stesso Paese sta finanziando la costruzione di un nuovo aeroporto. Il vettore del Qatar vanta anche partecipazioni in Iag, Latam, Cathay Pacific, China Southern Airlines. Una strategia opposta rispetto ai cugini emiratini di Emirates, che non hanno mai acquistato quote di altri vettori.Forse anche sulla scia delle vicende di Ethiad, uscita negli anni scorsi dagli investimenti esteri in Alitalia e Air Berlin.

Qatar Airways, miglior vettore al mondo nel 2024 secondo il seguitissimo ranking Skytrax, genera 22,2 miliardi di dollari di ricavi (bilancio 2023/2024) con 1,7 miliardi di utili.