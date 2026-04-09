Previsti numerosi disagi il 10 aprile per lo sciopero del personale di cabina di Lufthansa proclamato dal sindacato Ufo. L’astensione dal lavoro partirà dalla mezzanotte per durare fino alle 22 di domani.

Lo stop riguarderà sia i dipendenti in servizio negli hub di Francoforte e Monaco di Baviera, sia quelli di Lufthansa CityLine in altri nove aeroporti. In una nota sul proprio sito la compagnia spiega che “sta lavorando intensamente per mantenere l'impatto sui nostri passeggeri il più basso possibile. Stiamo cercando di far operare il maggior numero possibile di voli da altre compagnie aeree all'interno del Gruppo Lufthansa e da compagnie aeree partner. I clienti interessati da cancellazioni di voli o riprenotazioni verranno informati via email entro giovedì mattina, 9 aprile”.

Da parte sua Ufo afferma che Lufthansa non è riuscita a fare progressi significativi nelle trattative per migliorare le condizioni di lavoro di circa 19.000 membri dell'equipaggio di cabina, così come per un piano sociale per circa 800 dipendenti CityLine colpiti dalla chiusura pianificata della controllata. Il leader sindacale Joachim Vázquez Bürger ha incolpato la compagnia aerea per l'impasse, citando la mancanza di un'offerta valida.