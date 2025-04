Transavia prolunga il Parigi-Bari anche nella stagione invernale

C’è anche l’Italia nel network invernale di Transavia. La compagnia aerea low cost di Air France ha infatti confermato il collegamento da Parigi Orly a Bari, che sarà esteso anche nella winter, a partire dalla fine di ottobre, con 4 voli a settimana ogni lunedì, giovedì, venerdì e domenica.

Tra le novità dell’inverno i nuovi servizi per Capo Verde (Boa Vista, Praia e Sal) da diversi scali regionali come Lione, Marsiglia, Bordeaux e Nantes. Il vettore, come spiegato da lechotouristique.com, continua inoltre a espandersi in Arabia Saudita (Medina raggiunta da Parigi, Lione, Marsiglia e Tolosa), in Egitto con il volo per Hurghada e in Israele con il collegamento su Tel Aviv, da Marsiglia e Bordeaux.

La compagnia rafforzerà inoltre la sua offerta verso Istanbul servendo, oltre all’aeroporto internazionale, anche il Sabiha Gokcen.

Oltre all’estensione all’inverno del volo per Bari, Transavia estenderà anche alcune rotte europee come Monaco, Amsterdam e Sofia e Bari. “Con l’obiettivo di destagionalizzare le nostre attività quest’inverno opereremo non meno di 168 rotte” sottolinea Nicolas Hénin, vicedirettore generale di Transavia.