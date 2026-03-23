Willie Walsh, Iata: inevitabile aumento tariffe aeree

“Un aumento delle tariffe dei biglietti aerei è inevitabile, vista la fiammata dei prezzi degli idrocarburi legata alla guerra in Medio Oriente”. A dichiararlo è Willie Walsh, direttore generale della Iata.

Secondo Walsh, intervenuto a Parigi davanti l'Association des journalistes professionnels de l'aéronautique et de l'espace (AJPAE), il prezzo del barile di cherosene è raddoppiato dal 28 febbraio, e le compagnie aeree avevano preventivato un quarto del loro budget, sulla base di un barile di cherosene a 88 dollari. Una tariffa che invece oggi è a 216 dollari. ''Non bisogna essere un genio per dedurne che i costi supplementari a cui le compagnie dovranno far fronte, se la situazione continua, saranno molto superiori a ciò che sono in grado di assorbire”, ha concluso Walsh.