Sono cinque le nuove rotte in partenza da Venezia programmate da Wizz Air per l’estate 2025. A partire da marzo del prossimo anno, infatti, saranno attivati collegamenti verso Madrid, Barcellona, Atene, Sharm el Sheikh e Budapest. L’ampliamento sarà reso possibile dall’introduzione di un ulteriore Airbus A321neo di ultima generazione, che porta a due i velivoli di base a Venezia nella stagione estiva 2025.

“Le nuove rotte estive - sottolinea Mauro Peneda, managing director di Wizz Air Malta - rispondono alla crescente domanda di viaggi diretti, convenienti e perfetti per vacanze o city break. Offriamo oltre 500mila posti aggiuntivi all’anno per i passeggeri che viaggiano da e per Venezia, aumentando la capacità quasi dell’80%”. Con questa espansione Wizz Air raggiunge una quota di mercato del 10% a Venezia, consolidandosi come la seconda compagnia aerea low cost dell’aeroporto.

L’Airbus A321neo sarà operativo nella flotta veneziana dalla stagione estiva 2025, consentendo voli giornalieri verso Madrid e Barcellona e tre voli settimanali verso Sharm, Atene e Budapest. L’aumento di capacità permetterà inoltre di potenziare il collegamento esistente con Chisinau, che passerà da tre a quattro voli settimanali.

Dal primo volo da Milano a Katowice nel 2004 Wizz Air ha trasportato oltre 90 milioni di passeggeri da e verso l’Italia.