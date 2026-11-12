Dove eravamo rimasti con Luca Battifora. Pochi giorni dopo l’avvio del conflitto nel Golfo cancellazioni e mete a lungo raggio in caduta libera. Poi mesi di sofferenza, turistica, con tour operator senza voli a disposizione e clienti senza possibilità di scelta. E a giugno il ritorno alla “quasi normalità”.

In quei giorni di marzo il direttore generale di Naar lavorò a testa bassa per riportare a casa clienti sparsi nel mondo, mentre alcuni vettori davano prova di scarsa flessibilità. Momento di grande tensione e mercato ancora una volta sotto stress.

Battifora lei in quell’occasione disse “supereremo anche questa”. È andata così?

Non è stato semplice, perché il secondo trimestre del ‘26 ha visto prenotazioni in picchiata. In quei mesi ci siamo riorganizzati e poi da giugno in avanti la domanda è ripresa. Ma abbiamo superato anche questa crisi.

Vi siete trovati davanti al fenomeno sottodata. Per voi abbastanza inusuale.

Diciamo che il sottodata massivo non rientra nell’operatività di Naar. Il secondo semestre è andato oltre le previsioni e ora contiamo di chiudere l’esercizio ‘26 a 80 milioni di fatturato contro i 76 milioni del ‘25. Visti i presupposti mi pare un bilancio molto soddisfacente.

La marginalità è calata pesantemente?

L’incremento dei costi ha portato una correzione dei margini operativi. È stato faticoso rimettersi in carreggiata dopo la botta di marzo, ma ora rivediamo il sereno.

L’intero mercato è andato in affanno. Il costo dei biglietti peserà ancora a lungo?

La strada credo sia segnata, certe aree del mondo non possono tornare indietro a livello tariffario. Forse il calo del fuel potrebbe portare benefici, ma parliamo di variazioni abbastanza limitate.

Con questi livelli tariffari alcune fasce di mercato spariranno?

L’alto di gamma non sta cedendo in nessun modo, mentre la fascia media rallenta e soffre. Viaggi un tempo accessibili oggi sono più distanti per le tasche di alcuni consumatori.

Quale futuro può avere un tour operator da 80 milioni nel mercato italiano?

Il mercato italiano bisogna ancora capirlo bene. In ogni caso si rimane sulla piazza fornendo un servizio di livello e lavorando con il b2b in modo strutturato. Dove si esprime la professionalità l’agenzia rimane al centro del business. Su questo sono certo.

Il business plan che avete messo a punto cosa prevede per il 2030?

Pensiamo sia credibile immaginare uno sviluppo forte delle controllate estere, che a fine percorso potrebbero superare i 20 milioni di euro di ricavi. Con una progressione annua di Naar Italia del 7% annuo. Ovviamente condizioni di mercato normali.