Barcellona raddoppia la tassa di soggiorno

E’ entrato in vigore il provvedimento che ha portato al raddoppio della tassa di soggiorno a Barcellona.

Come riporta travelpulse.com, i visitatori della città potrebbero ora dover pagare fino a 12 euro a notte a persona, con un in importo variabile rispetto alla struttura ricettiva.

Il provvedimento fa parte di una serie di iniziative portate avanti dall’amministrazione per limitare il fenomeno dell’overtourism in una delle destinazioni più gettonate d’Europa.

Secondo gli ultimi dati disponibili, Barcellona ha accolto circa 16 milioni di visitatori nel 2025, con un aumento del 2,9% rispetto all’anno precedente. Il continuo aumento ha causato anche diverse lamentele da parte dei residenti, che si sono scagliati contro il sovraffollamento e l’aumento dei costi degli alloggi.

In particolare, a raddoppiare è stata la tassa per gli hotel 5 stelle, passata da 3,5 a 7 euro a notte a persona; inoltre, il supplemento comunale è aumentato da 4 a 5 euro a notte, portando il totale a 12 euro.

Ma sono raddoppiate anche le tariffe per gli affitti brevi, passate da 2,25 a 4,5 euro, in aggiunta ai 5 euro di supplemento comunale.

Allo stesso tempo, Barcellona prevede di eliminare completamente gli affitti a breve termine (come Airbnb) entro il 2028.