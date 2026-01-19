Falkensteiner continua a crescere. Nel 2026 il Gruppo FMTG si espanderà in Italia, Germania, Austria e Balcani attraverso la formula delle residenze con servizi a contatto con la natura: “Molti lavoratori in smart, che nel fine settimana fondono weekend e lavoro, chiedono un appartamento, soluzione dal feeling di lusso con il plus dell’accesso ai servizi alberghieri” afferma il ceo di FMTG, Erich Falkensteiner.

In riviera romagnola il maxi progetto Resort Cesenatico riqualifica aree di ex colonie dismesse con 150 camere e 130 appartamenti, in Lombardia sta sorgendo il Park Resort Lake Garda da 97 camere, 170 appartamenti e quattro ville e in Sicilia apre il Falkensteiner Family Resort Sicily, 5 stelle con 125 suite e ville con giardino, dove il gruppo punta sul family con un parco di 7 ettari interamente votato ai bambini “per rispondere alle esigenze di gran parte della clientela, già assidua frequentatrice di Croazia e Austria”.

Proprio in Croazia debuttano a marzo le 88 ville Aurora Residences, in Austria vedrà la luce l’Hotel Saalbach Hinterglemm e in Germania il Falkensteiner Family Hotel Grömitz, investimento premium da 104 camere e 26 appartamenti sul Mar Baltico. L’obiettivo di una previsione di fatturato di 400 milioni entro il 2030 si raggiunge con costanza e prudenza: “Possiamo crescere di 2 o 3 alberghi all’anno, non corriamo troppo velocemente di proposito”.