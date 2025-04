Handwritten Collection, in apertura dieci nuove strutture in Europa

Handwritten Collection aprirà nei prossimi mesi dieci nuove strutture in Europa.

Presente con più di 20 hotel già aperti in destinazioni come Parigi, Cracovia, San Francisco, Sydney, Singapore e altre ancora, con le nuove aperture in Europa Handwritten ribadisce la propria strategia di crescita.

Il brand debutterà presto in Grecia (Rocca a Mare Heraklion), Svizzera (Meierhof Davos), Albania, Italia (Giacomo Morra Alba) e Ungheria (Lycium Debrecen). Inoltre, accoglierà quattro nuovi hotel nei Paesi Bassi, in destinazioni chiave come Amsterdam, Rotterdam e Maastricht, e continuerà a espandere la sua presenza nel mercato francese con nuove aperture in Corsica, Bretagna e Paesi Baschi.

“Handwritten Collection sta riscrivendo il panorama dell’ospitalità, riunendo hotel di carattere che combinano individualità, calore e un tocco personale da parte di padroni di casa appassionati - afferma Jean-YvesMinet, global brand president midscale & economy di Accor -. Ogni struttura della nostra collezione riflette la cultura locale e la personalità unica del suo proprietario, offrendo agli ospiti un’esperienza al tempo stesso elegante e intima. Con l’ulteriore espansione in Europa di queste nuove strutture, continuiamo a celebrare i legami autentici e i soggiorni unici. Il forte interesse da parte dei nostri partner di sviluppo sottolinea l’attrattiva degli hotel curati e indipendenti”.

Philippe Bijaoui, chief development officer, Europe & North Africa di Accor, ha aggiunto: “Handwritten Collection ha suscitato un forte interesse tra i nostri partner di sviluppo e ha guadagnato rapidamente terreno nei mercati globali; queste aperture sono una testimonianza del fascino degli hotel autentici curati con passione. I marchi della Collection non solo creano valore per un hotel, ma sono anche molto interessanti per i proprietari perché sono flessibili e rispettano l’identità unica di ogni hotel. Con l’accelerazione della crescita del portafoglio della Handwritten Collection, questa è pronta a diventare leader nella sua categoria”.