Prada pensa a un hotel di lusso nel centro di Arezzo

Patrizio Bertelli continua il suo progetto di rivalutazione di Arezzo. Il patron di Prada si è infatti aggiudicato all’asta Palazzo Carbonati per una cifra superiore a 1,5 milioni di euro. L’edificio, che sino a qualche anno fa era la sede della Procura, dopo una serie di lavori di ristrutturazione potrebbe in futuro diventare un albergo di fascia alta. L’imprenditore aretino vuole così rilanciare le bellezze della sua città e avviare un sistema in grado di fare crescere anche il mercato turistico

La notizia apparsa su Milano Finanza conferma inoltre la volontà di Bertelli di ampliare il suo portafoglio di attività connesse al turismo di lusso. Un segmento che nelle ultime due stagioni sta avvicinando sempre più manager provenienti da altri settori che intendono dare sfarzo al brand Italia.