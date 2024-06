Siyam World: una pista di go-kart alle Maldive

In go-kart alle Maldive: è la proposta innovativa di Siyam World, che lancia lo Speed ​​Racers Circuit, attrezzato con 18 go-kart elettrici e un percorso fuoristrada. Con una superficie di 205 metri quadrati e curve da cardiopalma, la pista è progettata per dare sfogo alla voglia di divertimento: un’esperienza adrenalinica ma nel pieno rispetto della natura di questa isola nell’atollo di Noonu.

Siyam World ha creato quattro pacchetti di corse di go-kart su distanze diverse, adatti a tutti i livelli dai 12 anni in su, per gareggiare in famiglia, con un gruppo di amici o creare un vero e proprio “torneo su misura”, con tanto di giri di qualificazione, giri di manche e una finale, con cronometraggio e premi.

“Siyam World innova il significato di vacanza alle Maldive - dice Sara Siyam, direttore marketing Sun Siyam Resorts -. Non offriamo solo i classici relax, sole e mare di una vacanza alle Maldive, ci impegniamo per offrire avventure indimenticabili. La nostra nuova pista da go-kart è solo l’inizio di una serie di attività emozionanti e piene di divertimento che distinguono Siyam World dal resto dell’offerta maldiviana”.