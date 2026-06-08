Capitali europee del turismo: candidature entro il 12 giugno

Potranno essere presentate entro le 17 del 12 giugno le domande relative al concorso lanciato dalla Commissione europea relativo alle ‘Capitali europee del turismo’, creato per promuovere un turismo intelligente e sostenibile nell’Ue, creare reti e rafforzare le destinazioni, nonché facilitare lo scambio di buone pratiche.
La novità accorpa i precedenti concorsi “Capitale europea del turismo intelligente” e “Pioniere europeo del turismo intelligente” mantenendo però intatte le impostazioni relative al regolamento o ai premi.
Al contesto possono partecipare città con oltre 100.000 abitanti oppure destinazioni con una popolazione compresa tra 25.000 e 100.000 abitanti: riconoscimento delle destinazioni più piccole all’avanguardia nel turismo sostenibile attraverso pratiche di transizione ecologica.
Remo Vangelista