Cin, da oggi partenza in Lombardia e Marche

Anche Lombardia e Marche aderiscono alla fase sperimentale della Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR). I due nuovi ingressi si aggiungono a Puglia, Veneto, Abruzzo e Calabria.



A partire da oggi cittadini e operatori lombardi e marchigiani possono accedere, tramite SPID o CIE, all’apposita piattaforma online e richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili.

Per adeguarsi agli obblighi correlati al Cin c’è tempo fino al 1 settembre 2024, data dell’entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive; al momento quindi non si incorre in sanzioni.

Fino ad oggi, fanno sapere dal Ministero del Turismo, il numero di CIN emessi è 6095.