Courmayeur Mont Blanc, tutti i numeri della stagione invernale

Ha aperto ufficialmente lo scorso 30 novembre la stagione invernale sulle piste di Courmayeur: 100 km di tracciati, 33 discese con difficoltà di varia natura, 18 impianti di risalita e un sistema di innevamento artificiale che copre l’80% delle piste sono solo alcuni dei numeri con cui il comprensorio Courmayeur Mont Blanc apre ai suoi visitatori fino alla prossima primavera.

Ma non basta: la località sciistica alpina offre anche possibilità di sport estremi, all’aperto e al chiuso, così come terme e centri benessere. Oltre alle festività natalizie e ai tradizionali appuntamenti, quest’anno ad attendere sciatori e turisti ci saranno anche eventi internazionali come l’Italia Polo Challenge tour, in programma per la prima volta dal 14 al 18 gennaio, mentre a inizio febbraio tornerà l’appuntamento con la design week.