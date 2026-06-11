Roma Capitale: arriva Julia, l’assistente virtuale per turisti e cittadini

Si chiama Julia 2.5 l’assistente virtuale di Roma Capitale che debutta sul portale istituzionale per supportare cittadini, turisti e city users nell’accesso a informazioni e servizi. Il sito dell’amministrazione registra ogni anno circa 18 milioni di accessi, ospita oltre 160mila contenuti informativi e 90 servizi online. Grazie all’intelligenza artificiale generativa, ora, gli utenti possono formulare richieste in linguaggio naturale e ottenere risposte con link diretti, documenti correlati e fonti ufficiali.

Sviluppata con Microsoft, Fastweb, NTT DATA, Intellera, BIP e 01 Sistemi, Julia resta attiva durante la navigazione e mantiene il contesto della conversazione. “L’obiettivo è semplificare la ricerca delle informazioni senza sostituire il ruolo degli uffici capitolini. Dopo le versioni dedicate alla city experience, Julia 2.5 introduce un agente specializzato sui contenuti del portale” specifica il sindaco Roberto Gualtieri. In arrivo anche app dedicata e nuovi servizi conversazionali.