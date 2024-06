La conferma arriva da SiteMinder: gli arrivi internazionali in Italia stanno crescendo a doppia cifra, con una previsione di più 11% rispetto allo scorso anno, e rappresentano l’80% di tutti i check-in previsti per quest’estate. In pratica 4 prenotazioni su 5 sono di ospiti stranieri.

Il report di SiteMinder ha analizzato le prenotazioni alberghiere effettuate per soggiorni tra giugno e agosto del 2023 nei 10 principali mercati turistici dell’emisfero settentrionale, tra cui Italia, Austria, Canada, Francia, Germania, Messico, Portogallo, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti, confrontandole con gli attuali trend di prenotazione per gli stessi mesi.

Prenotazioni anticipate e budget in aumento

“Dopo un’estate 2023 che ha superato le aspettative - osserva Simone Portaluri, Regional Sales Manager di SiteMinder per l’Italia - i dati di SiteMinder prospettano per il settore alberghiero italiano un’altra stagione importante. I viaggiatori prenotano con largo anticipo i soggiorni nelle località preferite come Puglia, Sardegna e Liguria. Inoltre le prenotazioni sono state effettuate in media una settimana prima rispetto all’anno scorso e gli arrivi internazionali previsti rappresentano il motore principale di questa tendenza”.

I viaggiatori, dunque, hanno prenotato i loro soggiorni con maggiore anticipo. L’intervallo medio di prenotazione è infatti aumentato di una settimana, raggiungendo 137 giorni. Questo dato è comparabile con le prenotazioni in strutture in Francia (136 giorni), Portogallo (139 giorni) e Spagna (140 giorni).

Altro dato positivo arriva dall’incremento della tariffa media giornaliera (adr), aumentata dell’8%, passando dai 285 euro della scorsa estate ai 309 quest’anno, un dato leggermente superiore rispetto all’aumento medio al di sotto dell’8% registrato in Europa.

Si è anche allungata la durata del soggiorno, passata da una media di 2,01 notti a 2,14 notti, posizionando così l’Italia tra il 60% dei mercati in cui i soggiorni si sono allungati.

“Le strutture ricettive meglio attrezzate per sfruttare il dinamico contesto estivo – conclude Portaluri - sono quelle che hanno posto la tecnologia al centro di ogni decisione e processo operativo, dalla presentazione del proprio brand online in un mercato locale sempre più competitivo, fino al processo di check-in degli ospiti all’arrivo”.

La ricerca Hotel Booking Trends - Estate 2024 di SiteMinder si basa sui dati di prenotazione della piattaforma di SiteMinder, che lo scorso anno ha elaborato più di 120 milioni di prenotazioni, generando ricavi per un valore di oltre 50 miliardi di dollari per le strutture ricettive.