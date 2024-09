Prosegue la ricerca di personale da parte del Gruppo Bluvacanze. In questa fase di mercato le posizioni più ricercate vedono in testa gli operatori del business travel a cui fanno seguito i tecnici informatici altamente qualificati, esperti di crm salesforce, professionisti del marketing digitale e funzioni di staff.

“Da qui a fine anno puntiamo ad assumere circa 50 professionisti dell’area business travel, principalmente per le sedi del Sud Italia – spiega Gabriele Querelante, direttore risorse umane del Gruppo -. Per l’headquarter di Milano, invece, la ricerca di tecnici IT specializzati (sicurezza, crm Salesforce, strumenti di prenotazione) è sempre attiva. Nell’area retail leisure abbiamo selezioni aperte per agenti di viaggio esperti e offriamo forti incentivazioni per chi voglia aprire una propria agenzia con la formula dell’associazione in partecipazione”.

Particolare attenzione viene posta agli under trenta, duecento quelli assunti negli ultimi tre anni con contratto a tempo indeterminato, ai quali viene riservata anche una formazione ad hoc prolungata nel tempo. “Le politiche di welfare e gli incentivi economici che abbiamo definito sono alla base del nostro impegno per migliorare il percorso di crescita professionale all’interno dell’azienda e renderla sempre più attraente, anche grazie al giusto equilibrio con la vita privata”, conclude il manager.