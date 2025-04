Disneyland Paris, in arrivo la nuova attrazione dedicata a Re Leone

Disneyland Paris ha annunciato alcuni dettagli sull’attrazione a tema Re Leone, che sarà il fulcro di una nuovissima area immersiva all’interno del Disney Adventure World. L’inizio dei lavori è previsto per l’autunno del 2025 e il debutto dell’attrazione è previsto dopo l’inaugurazione di World of Frozen nel 2026.

Come riporta Travelpulse, è la prima volta che ‘Il Re Leone’ dei Walt Disney Animation Studios avrà un’area dedicata in un parco Disney. Il cuore del parco sarà un’immensa attrazione acquatica che accompagnerà gli ospiti in un viaggio attraverso scene del classico d’animazione del 1994. I visitatori viaggeranno attraverso i paesaggi delle Terre del Branco, accompagnati dai personaggi più amati e dalle canzoni del film.

L’esperienza inizierà nelle grotte sotto l’imponente Rupe dei Re, alta 36 metri, che darà il via a un’avventura incentrata sui temi della famiglia, del destino e del Cerchio della Vita. Gli ospiti saliranno a bordo di imbarcazioni e scivoleranno attraverso i momenti chiave del viaggio di Simba, rivisti con effetti speciali all’avanguardia e audio-animatronici. L’attrazione, ancora senza titolo, promette di rivelarsi un’attività di spicco del parco, con tre discese tra cui un’emozionante caduta da 16 metri.

Oltre all’attrazione in sé, la nuova area offrirà ulteriori modi per entrare nel mondo del Re Leone, da punti ristoro a tema e punti vendita di gadget, fino a incontri interattivi con alcuni dei volti più amati dai fan della serie.

Questa espansione fa parte di un più ampio progetto di trasformazione dell’ex Walt Disney Studios Park, ora in fase di evoluzione nel Disney Adventure World. Con oltre il 90% dell’offerta del parco in fase di riprogettazione, i cambiamenti ne raddoppieranno quasi l’attuale superficie. Disneyland Paris sta inoltre preparando nuove esperienze, tra cui un’attrazione per famiglie ispirata a Up di Pixar.