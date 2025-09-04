Dubrovnik, il set di Games of Thrones, ora lotta contro l’overtourism

Dubrovnik contro l’overtorism . Il sindaco della città Mato Frankovic ha intenzione di contrastare l’eccesso di visitatori, aumentati anche in seguito alla scelta della location come set della serie tv Games of Thrones.

Come riporta repubblica.it alcune misure per contenere il turismo sono già state programmate: dal 2026 infatti saranno in vigore restrizioni sulla visita alle mura della città: la visita potrà essere prenotata solo in anticipo e in alcuni periodi potrà scattare il ‘numero chiuso’.

Non solo: la città croata ha già imposto il limite di 2 navi da crociera al giorno, con un obbligo minimo di permanenza di 8 ore.

Inoltre la città sta censendo il numero di alloggi in affitto, oltre a quello di ristoranti, bar e negozi di souvenir per correggere eventuali sovrannumeri.

Inoltre la municipalità sta ricomprando appartamenti per affittarli a prezzi calmierati ai residenti, in modo da contrastare gli effetti sulle tariffe dell’eccesso di turismo.