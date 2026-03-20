Sri Lanka: parte la campagna per rilanciare il turismo

“Ama lo Sri Lanka, sempre”: questa la campagna strategica lanciata dalla destinazione in un momento decisamente particolare.
La crisi del Golfo infatti ha messo in difficoltà i collegamenti su diverse mete, anche non coinvolte nel conflitto, tra cui appunto lo Sri Lanka.
Come riporta travelmole.com la campagna mira a rimodellare la percezione globale del turismo e ad affrontare la sfida di lunga data della stagionalità dettata dalla domanda. L’obiettivo dunque è rendere lo Sri Lanka una destinazione per tutto l’anno, puntando in particolare sulle esperienze, anche nelle zone meno conosciute del Paese.
La campagna infatti promuove attività che si possono svolgere solo in determinati peridoi dell’anno, come il raduno degli elefanti di Minneriya e celebrazioni culturali come le lanterne del Vesak e il festival di Kandy Perahera, che non possono essere replicati in altri periodi dell’anno: operazione che mira ad ampliare la stagionalità della meta.
Remo Vangelista