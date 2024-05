Svizzera, gli eventi come traino per il business travel

Un colpo di mazza e l’Hockey Club Lugano passa in vantaggio nell’offerta turistica svizzera. Forte di sette titoli nazionali e, soprattutto, di una Corner Arena dalla capacità di 6mila 800 spettatori, la storica squadra della città lacustre ticinese mette in gioco le proprie risorse per innovare il prodotto Mice, ammiccando anche agli appassionati sportivi d’oltreconfine.

“L’hockey è sport nazionale in Svizzera - spiega Monica Brancato Gliozzi, head of marketing & communication Hockey Club Lugano SA - e incontra un favore sempre maggiore nel business travel. Abbiamo infatti lanciato pacchetti che permettono di coinvolgere dalle 50 alle 150 persone in un mix vincente di spettacoli sportivi su ghiaccio, degustazione di prodotti tipici enogastronomici e giochi di luci”.

Grazie all’intenso calendario agonistico fra settembre e marzo, con possibilità di prolungare la stagione di altri due mesi in caso di play-off della squadra, oggi è possibile proporre al mercato sino a tre pacchetti al mese, calibrati su attività di team building o networking (usufruendo in particolare dell’esclusiva ‘La Plaza’ lounge, inaugurata l’8 settembre 2023, o dell’altrettanto suggestivo Eichhof Corner).