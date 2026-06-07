Visit Greater Palm Springs sarà uno degli sponsor della 1000 Miglia

Visit Greater Palm Springs sarà uno degli sponsor ufficiali della 1000 Miglia 2026, uno degli eventi automobilistici storici più celebri al mondo. La 1000 Miglia attraversa un itinerario iconico nel cuore dell’Italia, celebrando auto d’epoca rare e uno spirito di eleganza d’altri tempi. “Attraverso questa sponsorship, Visit Greater Palm Springs rafforzerà il dialogo con il pubblico internazionale, svilupperà relazioni con media globali e organizzatori dell’evento ed esplorerà opportunità per reinterpretare il prestigio e l’heritage della 1000 Miglia in un’esperienza unica nel Sud della California”, si legge in una nota.

Come premio speciale per l’equipaggio vincitore della 1000 Miglia, Visit Greater Palm Springs offrirà un esclusivo soggiorno luxury di sette notti a Greater Palm Springs per pilota e copilota, ciascuno accompagnato da un ospite. Questa esperienza personalizzata prevede pernottamenti presso due dei più rinomati resort di lusso della destinazione: Sensei Porcupine Creek e Parker Palm Springs.

“La 1000 Miglia incarna heritage, design e turismo esperienziale: valori che si integrano perfettamente con l’identità della nostra destinazione – dice Scott White, president & ceo di Visit Greater Palm Springs. Mentre consolidiamo la nostra presenza in Italia, stiamo anche valutando come potrebbe prendere forma una futura esperienza 1000 Miglia a Greater Palm Springs”.