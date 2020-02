08:35

L’aggiornamento del portale Infotrav, la valorizzazione dell'agenzia di viaggi come “punto centrale di messa a sistema di servizi di qualità”, la regolamentazione del fenomeno degli affitti brevi, insieme all'assegnazione a tutte le strutture ricettive regolari del codice identificativo nazionale voluto dall'ex-ministro Centinaio.



Intervista in esclusiva

Lorenza Bonaccorsi (nella foto), dallo scorso settembre sottosegretario al Turismo del Mibact ed ex assessore nella giunta regionale Zingaretti, sa bene che gli addetti ai lavori stanno chiedendo a gran voce strumenti più efficaci per combattere abusivismo e situazioni non trasparenti.

Pubblicità

L’intervista completa rilasciata a TTG Italia dal sottosegretario al Turismo del Mibact, Lorenza Bonaccorsi, è consultabile sull’ultima edizione del giornale, online anche sulla Digital edition a questo link.