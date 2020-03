Misure urgenti per le imprese turistico-alberghiere, le istruzioni dell'Inail

13:35

L’Inail ha pubblicato la circolare sulle misure urgenti adottate per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Dalla sospensione dei versamenti per l’assicurazione obbligatoria allo slittamento dei termini per la trasmissione della dichiarazione delle retribuzioni e per la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione, l’Istituto, attraverso la circolare n. 7 dell’11 marzo 2020, fornisce le istruzioni operative per usufruire del sostegno destinato alle imprese del settore turistico-alberghiero del Paese e alle imprese operanti nei comuni più colpiti di Lombardia e Veneto.

Come precisa una nota Inail, si legge su Hotelmag, a beneficiare delle misure, che comprendono la sospensione, sino al prossimo 30 aprile, dei versamenti per l’assicurazione obbligatoria e degli adempimenti relativi alle denunce retributive, sono le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggi e i tour operator attivi su tutto il territorio nazionale e quelle operanti negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto individuati dal decreto del primo marzo 2020.



Le rate in scadenza tra febbraio e aprile potranno essere saldate entro maggio. “Come precisato nella circolare – specifica ancora l’Istituto -, per quanto riguarda le rateazioni ordinarie dei premi per l’assicurazione obbligatoria rientrano nella sospensione i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, con scadenza compresa nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile. Le rate sospese dovranno essere versate nel mese di maggio, insieme alla rata in scadenza nello stesso mese. La sospensione non si applica a eventuali inadempienze (omissioni o evasioni) nei versamenti scaduti. Slitta anche il termine per la trasmissione della dichiarazione delle retribuzioni da parte dei soggetti assicuranti individuati dai due decreti, che dovranno inviare la domanda di sospensione entro il prossimo 15 maggio tramite posta elettronica certificata alla sede Inail competente. La dichiarazione delle retribuzioni 2019 dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite il servizio Alpi online, che sarà disponibile nell’area servizi online del portale Inail dal 2 al 15 maggio”.



Inoltre, nuovo termine per richiedere lo sconto per prevenzione. La sospensione viene applicata per le imprese che operano nei territori degli 11 Comuni e per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggi e i tour operator attivi sul territorio nazionale anche alla scadenza per la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione, di cui si potrà usufruire sino al 30 aprile. A partire dal primo maggio sarà reso nuovamente disponibile il servizio online “Riduzione per prevenzione”, che consentirà agli interessati di inoltrare telematicamente la domanda entro il 15 maggio, insieme alla documentazione degli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza che sono stati realizzati e alla domanda di sospensione degli adempimenti Inail.