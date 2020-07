di Remo Vangelista

08:27

Personaggi e storie al centro del numero del magazine TTG Italia destinato all’estate. Stagione da sempre decisiva per l’intero comparto, che quest’anno però assume un volto diverso. Dopo mesi di chiusura totale il turismo si è rimesso in moto molto lentamente e con tanti vincoli.

Il numero di TTG Italia del 27 luglio (in edizione classica e nella versione digital edition) racconterà e spiegherà i punti di vista di agenzie di viaggi, tour operator, compagnie aeree e albergatori.



Partendo dal giornale (il nostro cuore dell’informazione) per fare poi transitare e soprattutto rilanciare tutte le notizie su agenzia stampa e social, tutto sempre targato TTG Italia.



Con l’ingresso sempre più rilevante nella nostra informazione di “Gente di viaggi”, l’area podcast di TTG che potete trovare su Spotify e... che da settembre diventerà un appuntamento costante con notizie e opinioni della nostra redazione.



Il primo appuntamento resta dunque lunedì 27 luglio con TTG Summer Report, per scoprire quelli che resistono e investono anche in questo strano inizio di 2020.