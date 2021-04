Si è spento Pino Panunzio, nome storico del turismo a Seychelles

09:18

Pubblicità

Pino Panunzio (nella foto), nome storico del mondo del turismo organizzato, si è spento lo scorso 1 aprile.

Titolare dal 1967 per oltre 35 anni di International Travel Co., fra i leader sul prodotto Oceano Indiano, e poi fino ad oggi del marchio Dixi Bird, dagli anni ‘70 è stato un precursore del turismo italiano outgoing scoprendo le Seychelles e poi, a seguire Mauritius, Papua Nuova Guinea, Polinesia francese

e Grecia. Un pioniere del turismo italiano, curioso, attento, sempre alla ricerca di un nuovo varco.

La redazione e il direttore di TTG Italia esprimono vicinanza alla famiglia in questo difficile momento.