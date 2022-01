09:39

“Stiamo facendo una riflessione su come affrontare al meglio la recrudescenza del virus, che non permette ad alcune attività economiche di svolgersi regolarmente. Non abbiamo ancora riflettuto sulla necessità di uno scostamento di bilancio per fornire nuovi ristori, ma ci stiamo lavorando”.

Così il Presidente del consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa di ieri sera, ha affrontato il tema del nuovo decreto Sostegni, che è allo studio dell’esecutivo in questi giorni. A questo tema è stato dedicato solo un passaggio della conferenza, che invece si è concentrata sulle nuove regole soprattutto relative al rientro delle classi nelle scuole.



“La legge di bilancio prevede già alcuni stanziamenti – ha detto Draghi -. Per il turismo c’è un fondo da 150 milioni, si prevede l’estensione della cassa integrazione anche alle piccole imprese, con la riforma degli ammortizzatori sociali. Se serva uno scostamento di bilancio per finanziare gli aiuti, non lo abbiamo ancora deciso, stiamo facendo una riflessione”.