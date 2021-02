11:23

Una notizia passata quasi in sordina. Un semplice messaggio attraverso un comunicato che lascia spazio ad almeno due pensieri. Uno certo e l’altro possibile.

La news è dei giorni scorsi, quando Fto attraverso un comunicato annuncia l’ingresso in associazione di due gruppi distributivi “pesanti” come Welcome e Geo. Un buon segnale perché crea un asse associativo ben delineato.



Si tratta di un lavoro sotterraneo che ha portato i network a fare il passo d’ingresso nell’associazione guidata da Franco Gattinoni (altro presidente di un gruppo distributivo).



Lo stesso Gattinoni dichiara che: "Con questi nuovi ingressi si rafforza significativamente il peso politico e istituzionale della Federazione, rappresentando attraverso i propri network il 70% della distribuzione del turismo organizzato".



Fto prende quindi connotati sempre più legati a una forte presenza dell’industria della distribuzione e Astoi invece resta sempre più concentrata sul mondo dei tour operator.



Adriano Apicella, a.d. di Welcome, per l’occasione entra direttamente nel consiglio di Fto per marcare bene la posizione.

Una notizia positiva perché dimostra che le due associazioni, sollecitate anche dalla situazione, stanno lavorando per il bene del settore senza pestarsi i piedi.



Il secondo pensiero? Welcome e Geo viaggiano accoppiati, seguiti da rumors sempre più frequenti e autorevoli. Tra non molto qualcuno potrebbe pensare di creare un unico grande contenitore.