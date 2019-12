Cortina, gli albergatori scelgono la sostenibilità con il protocollo Green Key

13:27

Il Protocollo d’intesa per l’applicazione della certificazione internazionale Green Key è stato sottoscritto a Cortina da: Fee Italia (Foundation for Environmental Education), Comune di Cortina d’Ampezzo, Associazione Albergatori di Cortina d’Ampezzo-Federalberghi e Fondazione Cortina 2021.

Il programma Green Key, riporta HotelMag, è un ecolabel international volontario riconosciuto dall’Unwto, uno standard di eccellenza nel campo della responsabilità ambientale e delle attività sostenibili nel settore del turismo, grazie a cui le strutture ricettive certificate rientrano in un network internazionale che le identifica come ecologiche e attente alla promozione del proprio territorio in chiave sostenibile.



La sostenibilità ambientale e la valorizzazione consapevole del territorio saranno al centro dei due prossimi appuntamenti di Cortina: i Mondiali di Sci 2021 e le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. In particolare, tra gli obiettivi dei Mondiali di Sci vi è quello di rafforzare un modello di sviluppo turistico green oriented fondato sull’efficienza nell’uso delle risorse come acqua e suolo, sulla limitazione delle emissioni di gas a effetto serra e dei costi energetici.



Le Olimpiadi invernali 2026, dal canto loro, saranno la prima edizione interamente concepita, pianificata e smantellata seguendo gli obiettivi posti dall’Agenda Globale 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo sostenibile.



“Siamo soddisfatti di aver firmato l’accordo per dotare le strutture ricettive del marchio Green Key – ha dichiarato Roberta Alverà, presidente dell’Associazione Albergatori di Cortina-Federalberghi -. La nostra categoria economica crede fermamente che sia fondamentale salvaguardare l’ambiente, nello specifico il nostro territorio. È arrivato il momento d’intraprendere un cammino di gestione ecosostenibile delle strutture alberghiere, condividendo i dettami della ‘Carta Cortina’, la filosofia plastic free dell’amministrazione comunale, e l’organizzazione ecosostenibile dei Mondiali di Sci Alpino 2021”.



L’ecolabel Green Key si fonda su criteri imperativi e linee guida che le strutture turistico-ricettive dovranno osservare nel tentativo di ridurre l’impatto del servizio offerto sul territorio circostante; la loro gestione prevede l’adozione di procedure orientate al calo e al corretto smaltimento dei rifiuti, al risparmio idrico ed energetico, alla promozione della mobilità sostenibile e al coinvolgimento costante di tutti i soggetti interessati.