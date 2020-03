08:04

Tutti gli incubi, anche quelli più angoscianti, prima o poi finiscono. E, quando arriva l'alba, l'importante è sapersi rialzare e affrontare il nuovo giorno.

Guardare oltre

Il coronavirus ci ha sorpresi tutti, ma il settore più colpito è senz’altro quello del turismo.

Qualcuno dei player, comprensibilmente, tace, cercando ancora la forza di reagire, ma sono sempre di più le voci di chi, al contrario, guarda oltre, al dopo crisi, lavorando per trasformare questo periodo di inazione forzata in un trampolino di lancio per la ripresa.



La ripresa che verrà

Perché la ripresa, è sicuro, arriverà, come pensano gli operatori del lusso, convinti come sono che i big player non rinunceranno al sogno italiano: la loro vacanza, dicono, sarà solo posticipata, ma ci sarà.



