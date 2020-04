Zaccherini, Gruppo Una: “Aumentiamo la flessibilità sulle prenotazioni”

13:38

“Pensiamo che la flessibilità sia ciò che si possa apprezzare in questo momento di incertezza, e pertanto abbiamo deciso di migliorarla ancora per le prossime prenotazioni”. L’amministratore delegato di Gruppo Una, Luca Zaccherini, scrive una nuova comunicazione ai clienti per aggiornarli circa la situazione di operatività degli alberghi, per sottolineare i provvedimenti relativi alla sicurezza sanitaria, ma, soprattutto, per far capire la disponibilità a estendere ulteriormente i termini di riprotezioni o cancellazioni.

“Se hai prenotato soggiorni con arrivo prima del 31 maggio 2020 – precisa infatti Zaccherini -, potrai ottenere un credito pari al valore della prenotazione utilizzabile entro un anno, indipendentemente dal canale di prenotazione utilizzato. Per tutte le nuove prenotazioni con arrivo nel 2020 garantiremo la più ampia flessibilità sulle nostre migliori tariffe, arrivando a consentire la cancellazione gratuita sino al giorno antecedente la data di arrivo, attraverso la concessione di un credito utilizzabile entro un anno pari al valore della prenotazione. Visita il nostro sito Weweb o chiama il nostro call center per ottenere le migliori condizioni di flessibilità”.



Il messaggio, si legge su Hotelmag, informa inoltre circa le azioni che Gruppo Una ha già intrapreso rimanendo in costante contatto con le autorità sanitarie e di viaggio competenti per attuare le misure appropriate da osservare: rigorosa sanificazione di camere, bar, ristoranti, aree comuni e punti di contatto (maniglie delle porte, ascensori, banconi di ricevimento, bagni comuni, sale conferenze ecc.); disinfettanti per le mani posizionati nelle aree di contatto degli ospiti; termometri disponibili ai ricevimenti per condurre controlli della temperatura corporea su richiesta; dotazione su richiesta di maschere e guanti medici per ospiti e collaboratori; formazione specialistica dei collaboratori per garantire la conoscenza e il rispetto dei protocolli di igiene e sicurezza.