di Remo Vangelista

08:32

“Il settore alberghiero senza gli aiuti economici andrà velocemente in bancarotta”.

Rocco Forte (Sir, scusate) in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera spiega che è pronto a riprendere l’attività, dopo aver combattuto e superato il Covid-19.

Pubblicità

Dopo la quarantena nel Sussex insieme alla famiglia ora sta valutando se, e come fare riprendere le attività del gruppo che lui guida, RoccoForte Hotels. “Ora vorrei prender l’aereo e andare in giro per il mondo a motivare i miei dipendenti”.



Al momento prevede “il ritorno alla normalità nella primavera 2021. Per ora sappiamo per certo quali sono le uscite”.

Il nodo affitti è al centro dell’attenzione e il presidente ammette che sta cercando rivedere i costi con le varie proprietà. Alla domanda su un possibile calo dei prezzi per agevolare la ripresa Forte dice senza esitazione che: “Noi non abbiamo intenzione di farlo perché crediamo sia una strada senza ritorno. In alternativa adotteremo una politica più flessibile con la possibilità di posticipare la prenotazione più volte”.